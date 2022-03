Mỹ cấm nhập khẩu dầu Nga, đòn trừng phạt khiến châu Âu ớn lạnh

Đức hiện phụ thuộc hơn 55% vào khí đốt từ Nga. Nga cung ứng hơn 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu, 46% nhu cầu than đá và 27% dầu mỏ.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Đức và cả châu Âu cần tiếp tục nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt của Nga vì đây là điều cần thiết cho an ninh năng lượng của lục địa này. Hiện nguồn cung cấp năng lượng phục vụ sưởi ấm, đi lại, cung cấp điện và cho các ngành công nghiệp của châu Âu không thể được đảm bảo bằng bất kỳ cách nào khác.

Châu Âu phụ thuộc nặng nề vào khí đốt của Nga.

Ông Scholz cho rằng, việc thay thế năng lượng từ Nga không thể xảy ra chỉ sau một đêm. Trong tương lai, Đức sẽ xây thêm nhà chưa khí hóa lỏng nhằm dần hạn chế sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cũng thừa nhận, EU hiện tại vẫn phụ thuộc Nga về dầu khí.

Sau khi cuộc chiến Nga-Ukraine nổ ra, Chính quyền ông Biden đã cố gắng kêu gọi các nhà lãnh đạo Iran, Saudi Arabia và Venezuela tăng thêm sản lượng dầu thay vì thúc đẩy sản xuất trong nước. Tuy nhiên, cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân với Iran gần đây không có tín hiệu tích cực. Saudi Arabia cũng bác bỏ các yêu cầu của Mỹ về việc tăng sản lượng để giảm giá dầu.

Mỹ gần đây xem xét nới lỏng các biện pháp trừng phạt dầu mỏ đối với Venezuela. Đây vốn là nhà cung cấp dầu quan trọng của Mỹ, nhưng chủ yếu bán dầu cho Trung Quốc.

Những lệnh trừng phạt của phương Tây tác động tiêu cực lên nền kinh tế Nga, với đồng rúp giảm 50% kể từ chiến sự nổ ra đồng thời cũng gây nhiều tác động tiêu cực lên nền kinh tế thế giới và có thể khiến cán cân quyền lực thế giới thay đổi.

Theo Bloomberg, Trung Quốc tính mua cổ phần trong các công ty dầu mỏ như tập đoàn khí đốt Gazprom, hãng sản xuất nhôm United Co. Rusal International và hàng hóa Nga, khi giá cổ phiếu sụt giảm. Bắc Kinh sẽ tập trung vào an ninh năng lượng và an ninh lương thực.

Nga cũng chuyển từ SWIFT sang Hệ thống thanh toán Liên ngân hàng Xuyên biên giới (CIPS) của Trung Quốc, sau khi một số ngân hàng Nga bị cấm tham gia hệ thống tài chính lớn nhất thế giới này. CIPS được Bắc Kinh thành lập năm 2015, nhằm quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.

