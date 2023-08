Mỹ: Bi kịch nữ sinh gốc Việt bị cha dượng đâm 107 nhát dao khi cố bảo vệ mẹ

Victor Balta, người phát ngôn của Đại học Washington, nói với HuffPost trong một email rằng nhà trường "sốc và đau buồn" trước cái chết của nữ sinh viên.

"Trái tim của chúng tôi hướng về gia đình và những người thân yêu của Angelina", Balta nói.

Julie Kientz, giáo sư Đại học Washington nhận xét Angelina là một sinh viên "đáng kinh ngạc" và đam mê nghiên cứu.

"Angelina đã tham gia và hoạt động tích cực trong một số nhóm nghiên cứu. Các giảng viên của em ấy chia sẻ với tôi rằng đó là một sinh viên xuất sắc và rất nhiệt tình với việc nghiên cứu. Tôi sẽ rất nhớ nữ sinh này", Kientz nói.

Bạn bè và gia đình của Angelina Tran tổ chức quyên góp tiền cho một tổ chức phi lợi nhuận để tưởng nhớ cô (Ảnh: GoFundMe).

Tiến sĩ Deirdre Bowen, Giám đốc Trung tâm Luật Gia đình tại Đại học Seattle, cho biết khi một thành viên can thiệp và ngăn chặn bạo lực gia đình, thường sẽ bị đe dọa nghiêm trọng về tính mạng. Và sự ra đi của nữ sinh 21 tuổi như một hồi chuông cảnh tỉnh về vấn nạn này.

Thống kê của Tạp chí Y tế Công cộng Mỹ chỉ rõ 20% số vụ giết người xảy ra do bạo lực gia đình không liên quan kẻ ngược đãi mà do bên thứ 3 can thiệp.

"Hồ sơ tòa án cho thấy sự can thiệp của Angelina đã giúp mẹ cô trốn sang phòng ngủ gần đó và gọi 911. Trong thời gian đó, nữ sinh đã bị tấn công nhiều lần. Đó là một câu chuyện tàn khốc về mức độ khủng khiếp của bạo lực gia đình", Bowen nói.