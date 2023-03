Mỹ bắt đại gia Trung Quốc vì cáo buộc lừa đảo hơn 1 tỷ USD

Một thẩm phán liên bang đã từ chối cho phép Guo được bảo lãnh tại ngoại.

Các công tố viên tình nghi Guo đã sử dụng 2 tổ chức phi lợi nhuận có tên Rule of Law Foundation và Rule of Law Society, do ông ta và Bannon đồng sáng lập, để dụ dỗ mọi người tin theo nhiều ý tưởng của mình. Các công tố viên cho biết, họ đã tịch thu 634 triệu USD từ 21 tài khoản ngân hàng và một chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster.