Mỹ Anh trên đài KBS trông giống Lynk Lee đến lạ

Chiều 9/1 vừa qua, Mỹ Anh đã vinh dự được trình diễn tại ROUND Asean-Korea Music Festival được phát trên đài KBS - đài quốc gia vô cùng nổi tiếng tại Hàn Quốc.

Là gương mặt Gen Z nổi bật nhất làng nhạc Việt hiện nay, với dòng máu nghệ thuật được thừa hưởng từ bố mẹ là Diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân, Mỹ Anh đã liên tục chứng minh khả năng khi xuất hiện trên những sân khấu lớn quốc tế.

Được bố hậu thuẫn ngay trên sân khấu quốc tế, Mỹ Anh tự tin mang đến ROUND Asean-Korea Music Festival 4 ca khúc, mở đầu với Can't Hear A Thing, ca khúc được cô giới thiệu lần đầu ở Bedroom Session cách đây chưa lâu và kết thúc phần trình diễn với Got You.



Nhạc sĩ Anh Quân hỗ trợ con gái bằng cách đích thân đệm đàn cho phần trình diễn của Mỹ Anh

Nhờ sự tự tin và khả năng ngoại ngữ thành thạo, Mỹ Anh đã toả sáng đúng nghĩa trên đài KBS.