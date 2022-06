Mỹ Anh gây tranh cãi khi làm mới nhạc Trịnh Công Sơn

Tối 4/6, Mỹ Anh - con gái của Diva Mỹ Linh ra mắt MV Nhìn Những Mùa Thu Đi, một ca khúc nhạc Trịnh kinh điển được nhiều thế hệ yêu mến.

Mỹ Anh - Nhìn Những Mùa Thu Đi

Được biết, phiên bản của Mỹ Anh đã được cô dùng cá tính âm nhạc của mình để thổi vào nhạc Trịnh một làn gió mới. Bản phối được thực hiện theo phong cách Jazz Swing cổ điển, sang trọng nhưng có hơi hướng tối giản mọi thứ để phù hợp hơn với giới trẻ.

Nhìn Những Mùa Thu Đi của Trịnh Công Sơn qua giọng ca của những nữ nghệ sĩ thế hệ trước thì sẽ khiến người ta cảm thấy buồn da diết. Nhưng trong bản phối của Mỹ Anh, đó lại chỉ còn là một nỗi buồn nhẹ man mác. Bài hát có nhịp 4/4 như phong cách vốn có của Mỹ Anh, thể hiện được sự mạnh bạo, đổi mới và sáng tạo.