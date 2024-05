Mỹ Anh đăng ca khúc châm biếm chuyện bạn thân yêu người yêu cũ, bạn trai tlinh có phản ứng gây tranh cãi

Mới đây, Mỹ Anh tung ca khúc mới mang tên bancho (Bạn Chờ). Sau single tiếng Anh Guess I should’ve Known viết về chủ đề "transit love" - tình yêu chuyển nhượng đang gây sốt MXH thì bancho tiếp tục là một ca khúc đậm chất Gen Z.

Lối viết nhạc gần gũi, đầy "insight" của người trẻ về việc bạn thân yêu người yêu cũ đã khiến các fan nhạc vô cùng phấn khích. Mỹ Anh tinh tế châm biếm, giới trẻ lại có thêm một ca khúc "diss" dành riêng cho mối quan hệ "trái khoáy". Đến tên bài hát cũng gợi nên đủ ý nghĩa làm người ta hứng thú.

Your browser does not support the video tag.

Mỹ Anh tung ca khúc "diss" bạn thân yêu người yêu cũ của mình.



Nữ ca sĩ Gen Z "diss" bạn thân yêu lại người yêu cũ.



Mỹ Anh chơi chữ tên bài hát cực sâu cay.