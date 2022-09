Mỹ - Ấn Độ hợp tác sản xuất máy bay không người lái

Vị quan chức Mỹ cho biết Ấn Độ sẽ sản xuất máy bay không người lái để xuất khẩu sang các nước xung quanh.



New Delhi đang muốn đa dạng hoá vũ khí và thiết bị quân sự để giảm bớt phụ thuộc vào Nga, đồng thời muốn phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa.



“Chúng tôi muốn hỗ trợ Ấn Độ trên cả hai hướng và chúng tôi đang làm điều đó”, Eli Ratner, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách an ninh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, nói trước báo chí và các chuyên gia quốc phòng.



“Về thực tế, điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Ấn Độ để cùng phát triển năng lực sản xuất và phát triển, để hỗ trợ mục tiêu hiện đại hoá quốc phòng của Ấn Độ”, ông Ratner cho biết.



Sau đó, Ấn Độ có thể “xuất khẩu cho các đối tác trên khắp khu vực, bao gồm Nam Á và Đông Nam Á với giá hợp lý”, ông Ratner nói.



Quan chức này đề cập để khả năng sản xuất những máy bay không người lái phóng từ máy bay và các hệ thống phòng không chống máy bay không người lái.



Ông cũng cho biết Lầu Năm Góc đang cân nhắc “cơ hội đồng sản xuất những năng lực chính” trong ngắn hạn và trung hạn, nhưng không giải thích cụ thể.



Quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ căng thẳng trong một thời gian, nhưng đã được cải thiện từ thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi hai bên đều chia sẻ những lo ngại chung về an ninh khu vực.



Sau khi Mỹ xác định Ấn Độ là “đối tác quốc phòng lớn” từ năm 2016, hai bên đã đàm phán nhiều thoả thuận để tạo thuận lợi cho chuyển giao vũ khí hiện đại và mở rộng hợp tác quân sự.