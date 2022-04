MXH xôn xao đoạn clip Văn Mai Hương 'nhai đầu' Hương Giang

Văn Mai Hương rất có duyên với những bản live cover, hết nổi rần rần một thời gian với Remember Us This Way, Cho Em Một Lần Yêu,...

Theo đó, đoạn video ghép lần lượt hai màn thể hiện của Hương Giang và Văn Mai Hương khi trình diễn ca khúc Anh Ta Bỏ Em Rồi để dễ dàng so sánh sự khác nhau trong phần thể hiện từ 2 nữ ca sĩ.

Hương Giang là ca sĩ hát gốc Anh Ta Bỏ Em Rồi nhưng sân khấu live của cô nàng cho bài hát này lại được nhận xét là chưa thật sự tốt. Phần thể hiện Hương Giang bị "bóc mẽ" không chỉ có nhiều đoạn bị chênh phô do cột hơi yếu.