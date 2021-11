MXH xôn xao đoạn clip Mỹ Linh 'nhai đầu' con gái rượu Mỹ Anh

Những ngày qua, cộng đồng yêu nhạc ở Việt Nam không khỏi tự hào khi Mỹ Anh - nữ ca sĩ Gen Z được mời sang Mỹ biểu diễn trong Lễ hội Âm nhạc Head In The Clouds.

Bên cạnh khán giả, những người hâm mộ theo dõi thì mẹ của Mỹ Anh - nữ diva hàng đầu Mỹ Linh chính là người tự hào và phấn khích hơn cả.

Mới đây, netizen truyền tay nhau rần rần đoạn clip diva Mỹ Linh song ca cùng con gái rượu Mỹ Anh tại một sân khấu ở TP. HCM.

I Will Always Love You chính là màn song ca được "đưa lên thớt" để so sánh. Mỹ Anh hát nhẹ nhàng, truyền cảm và được đánh giá là khá tốt. Tuy nhiên, khi đến phần hát của Mỹ Linh, chất giọng của cô đặt cạnh Mỹ Anh được sánh như một "cô gái lực điền", lấn át gần như hoàn toàn cô con gái.