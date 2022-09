MV 'trà xanh' của Hương Giang có cảnh 'đánh golf quốc dân'

Your browser does not support the video tag.

Ngay từ những giây đầu tiên, MV thu hút sự tò mò của khán giả bởi sự xuất hiện gián tiếp của nhân vật “trà xanh”, thông qua những mẩu giấy thách thức như: “Chị tin tưởng chồng mình chứ?”, “Chị đang tìm cái này phải không?”,...

Thậm chí nàng “trà xanh” không hề tỏ ra sợ hãi, lén lút vụng trộm mà trực tiếp phơi bày mối quan hệ sai trái của mình nhằm công kích “chính thất”.