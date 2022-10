MV 'trà xanh' của Hương Giang bất ngờ 'bay màu' khỏi Youtube

Theo đó, nhiều khán giả đã cho rằng giọng hát của Hương Giang quá mỏng, thiếu cao trào, dẫn đến việc nữ ca sĩ không thể truyền tải được toàn bộ nội dung ca khúc thông qua giọng hát của mình. Bên cạnh đó, không ít ý kiến còn thẳng thắng lên tiếng chỉ trích "độ chua" trong chất giọng của nữ ca sĩ.

MV Em Buông khép lại với hình ảnh Hương Giang mặt đối mặt với cặp đôi kia, điều khán giả mong đợi là dòng chữ "to be continued..." cũng không xuất hiện. Cái kết này khiến không ít người hụt hẫng vì quá êm đềm so với những gì đã kỳ vọng.