MV 'Shut Down' của BLACKPINK bị tố đạo nhái

Một tài khoản trên Instagram đã đăng đoạn video ngắn để so sánh lời bài hát từ Pink Venom với lời bài hát từ các bài hát của ca khúc được đề cập ở trên.

Ca khúc Pink Venom ra mắt ngày 19/8 của BLACKPINK cũng bị cho là đã sao chép lời nhạc và giai điệu Pon de Replay của Rihanna, Kick in the Door của Notorious BIG và P.I.M.P của 50 Cent.

Các fan của BLACKPINK phản bác rằng công ty chủ quản YG đã công bố sử dụng phần melody (giai điệu) của người đi trước như tác phẩm phái sinh, vì vậy sự giống nhau này nhằm mục đích tôn vinh chứ không phải ăn cắp chất xám.

BLACKPINK là nhóm nhạc nữ nổi tiếng Hàn Quốc gồm 4 thành viên: Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Nhóm ra mắt năm 2016 dưới trướng YG Entertainment. Sau 6 năm hoạt động, BLACKPINK vươn lên thành một trong những nhóm nhạc top đầu Kpop với nhiều bản hit tỷ view như Ddu Du Ddu Du, How You Like That… Ngoài âm nhạc, nhóm còn nổi bật trong các hoạt động thời trang.

Theo Tiền Phong