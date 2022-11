MV Phương Mỹ Chi biến mất vì ekip xin bản quyền nhầm ca khúc

Your browser does not support the video tag.

MV "Hẹn Em Kiếp Sau".

Thế nhưng vào chiều 24/11, chỉ một ngày sau khi được đăng tải, MV đã biến mất. Khi truy cập đường link MV, khán giả nhận thông báo video không tồn tại do khiếu nại bản quyền của Lã Thị Thùy Trang.

Đến tối cùng ngày, đại diện nữ ca sĩ giải thích sản phẩm gặp sự cố về bản quyền. Quản lý của nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi tác giả của Hẹn Em Kiếp Sau là Lã Thị Thùy Trang (nghệ danh Lã.) và khán giả.