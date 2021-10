MV nhạc 18+ bất ngờ lên top 1 YouTube vì 3 phút toàn cảnh sốc

(CATP) Ngày 14-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, vừa khởi tố các đối tượng: Trần Văn Hổ (SN 1989), Trần Thị Hoan (SN 1990), Hồ Thế Anh (SN 2002), Trần Dương Công (SN 1984, cùng ngụ xã Ngọc Sơn, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.