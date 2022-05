MV mới của Phí Phương Anh có quá nhiều sự sao chép

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Nhạc nghe quen lắm, khá giống Proud Of You.

- MV kiểu thanh xuân: You Ar The Apple Of My Eye. Nhạc mix giữa Proud Of You và Little Love.

- Nếu nghiêm túc, làm nghệ thuật một cách chân chính thì cũng có nhiều người ủng hộ mà.

- MV cứ nghĩ là đang xem 25,21 cơ.