MV mới của Đông Nhi bất ngờ biến mất khỏi Youtube

Chưa đầy 1 tháng sau khi ra mắt MV "Người ôm pháo hoa" (The moon in the sun) mang tới một Đông Nhi "xưa nhưng không cũ", ngày 18-5, nữ ca sĩ tiếp tục ra mắt MV "Những tháng năm tươi đẹp" (The fool in the sun) - sản phẩm tiếp theo trong năm 2023, cũng là thời điểm kỷ niệm 15 năm ca hát.



Ca sĩ Đông Nhi tái xuất và chuẩn bị cho dự án khủng kỷ niệm 15 năm ca hát.