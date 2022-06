MV mới bị chê trách đạo nhạc, phía Văn Mai Hương nói gì?

Your browser does not support the video tag. MV Một Ngàn Nỗi Đau của Văn Mai Hương

Tuy nhiên, MV Một Ngàn Nỗi Đau lạinhận về luồng ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả chỉ ra phần melody của sản phẩm này có nét tương đồng với OST Hạnh Phúc Xa Nhất nằm trong bộ phim Trung Quốc Secrets in the Lattice.

OST Hạnh Phúc Xa Nhất của bộ phim Trung Quốc Secrets in the Lattice

Trước những nghi vấn "đạo nhái", nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền lên tiếng đáp trả: "Tôi xin thề chưa nghe bài này bao giờ.