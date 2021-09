MV 'Hồng Nhan' của Jack trở lại nhưng mất gần 40 triệu view

Khoảng đầu tháng 9 vừa qua, MV này được cho là đã bị gỡ bỏ do ồn ào tình ái của giọng ca Là Một Thằng Con Trai, tuy nhiên sau đó thì phía đại diện G5R SQUAD (kênh sở hữu MV Hồng Nhan) cho biết kênh bị hack và đang chờ khắc phục.

MV "Hồng Nhan"