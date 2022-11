MV debut của GREY D: Sáng tạo và giàu cảm xúc!

Ca sĩ điển trai tập luyện nhiều tháng ròng để chuẩn bị cho màn ra mắt ấn tượng này

Nếu3D là sự tổng quát đơn giản nhất có thể của tiếp nhận - trong âm nhạc bao gồm giai điệu - ca từ - cảm xúc, thì ST.319 Entertainment và GREY D tạo nên khái niệm 4D trong âm nhạc, đó chính là môi trường - lấy không gian trong bài hát ra ngoài.

Khán giả được hòa mình hoàn toàn vào câu chuyện mà GREY D muốn truyền tải qua sáng tác. Đạo diễn - giám đốc sáng tạo La Zung, đạo diễn sân khấu Blonde Nguyễn và giám đốc âm nhạc TDK kết hợp để tạo nên một trải âm nhạc sự sống động, nơi nghệ sĩ GREY D và khán giả hòa làm một, nhập tâm vào từng giai điệu, lời ca.

Màn trình diễn của GREY D còn nhận về cơn mưa lời khen từ đồng nghiệp và khán giả

Chị Việt Nữ - Giám đốc chiến lược của dự án này cho biết 4D còn mang ý nghĩa đặc biệt trên hành trình âm nhạc cùng GREY D. GREY D đã và đang trở thành cảm hứng để ST.319 “think out of the box".