MV của Sơn Tùng M-TP lượt xem 'lẹt đẹt' dù kênh 10 triệu subscriber

Vào 0h ngày 5/7- cũng là sinh nhật của Sơn Tùng M-TP, nam ca sĩ gốc Thái Bình cho ra mắt MV There's No One At All. Đây là sản phẩm thay thế cho MV đã bị gỡ vào tháng 5/2022.

Your browser does not support the video tag.

MV There's No One At All (phiên bản mới) của Sơn Tùng M-TP