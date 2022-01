MV của Lệ Quyên có Lâm Bảo Châu làm cameo bị chê bước lùi

Trở lại với âm nhạc, Lệ Quyên tung MV mới Tình Chết Trong Hững Hờ với giai điệu, ca từ sâu lắng, thấm đẫm vẻ đẹp của sự bản lĩnh và từng trải của người phụ nữ. Được biết, đây là sản phẩm âm nhạc mở đầu trong chuỗi dự án mới của nữ ca sĩ trong thời gian tới.

MV Tình Chết Trong Hững Hờ - Lệ Quyên

Tuy nhiên, sản phẩm này của "Nữ hoàng phòng trà" đang nhận về nhiều ý kiến khác nhau.