MV của Jack lại bị tố đạo nhái dù đang Top 1 Trending

Nhiều người tinh ý nhận ra phần giai điệu của Ngôi Sao Cô Đơn có sự tương đồng với Blinding Lights của The Weeknd. Thậm chí, trang phục và vũ đạo của giọng ca 9X cũng khiến nhiều người nghĩ đến concept MV của The Weeknd: "Y chang bài của Weeknd", "Nghe giống Blinding Lights của The Weeknd thế"...

MV Blinding Lights của The Weeknd

Thậm chí, nhiều khán giả đã sang MV của The Weeknd comment với nội dung "Jack đã đưa tôi đến đây", "Rửa tai tại đây", "Cám ơn Jack giúp tôi biết tới The Weeknd", "Hãy đưa ca khúc Blinding Lights của The Weeknd lên tab thịnh hành nào"....

Ở phần điệp khúc cũng bị nhận xét có nhiều điểm tương đồng với phân đoạn bài hát Cô Thắm Không Về của Phát Hồ: "Từng là hơi ấm bên đời, giờ là cơn gió ngang trời. Mọi người xung quanh thay nhau cho tôi biết, Cô Thắm không về nữa đâu!"