MV của Jack bị tố đạo nhái dù đang Top 1 Trending

Trên các diễn đàn mạng xã hội, các ARMY (fandom của BTS) cho biết đoạn điệp khúc của bài hát Từ nơi tôi sinh ra rất giống với bản hit ON mà BTS phát hành vào tháng 2/2020. Những video so sánh hai ca khúc do fan ghép thu hút nhiều lượt bình luận, đa phần đều nhận xét rằng giai điệu rất giống nhau.

Một số người còn cho rằng Jack và ê-kíp đang "trắng trợn ăn cắp chất xám" của nhóm nam Kpop. Hiện tại, phía Jack vẫn chưa lên tiếng về ồn ào đạo nhạc.

Ca khúc "Từ nơi tôi sinh ra" bị tố đạo giai điệu của bản hit "ON".

Đây không phải là lần đầu tiên Jack bị tố đạo nhạc. Tháng 7/2022 khi phát hành Ngôi sao cô đơn, giọng ca gốc Bến Tre cũng bị tố phần giai điệu có nhiều điểm tương đồng với bài hát Cô Thắm không về (Phát Hồ) và Blinding Lights (The Weeknd). Không những thế, sản phẩm âm nhạc của Jack còn bị lên án do ngập tràn cảnh bạo lực, không dán nhãn cảnh báo độ tuổi người xem.