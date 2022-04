MV comeback của BIGBANG: không cảnh quay chung, visual T.O.P 'đỉnh chóp'

Đây là MV chính thức đầu tiên của BIGBANG sau 4 năm kể từ ca khúc Flower Road và gần 6 năm kể từ MV Fxkk It và Last Dance phát hành từ cuối năm 2016.

Your browser does not support the video tag.

MV "Still Life".

Đây là một ca khúc với màu sắc trầm buồn, ngụ ý nói về quãng thời gian khó khăn đã qua của các thành viên, ẩn dụ cho dòng chảy thời gian, khép lại những thứ đã qua và hướng đến tương lai. Hình ảnh đặc trưng của các mùa trong năm như xuân, hạ, thu, đông cũng được thể hiện trong cảnh quay của từng người.