MV có cảnh nhảy lầu tự tử, Sơn Tùng muốn truyền tải thông điệp gì đây?

Không để cho khán giả phải chờ lâu, MV There's No One At All của Sơn Tùng M-TP đã chính thức được “thả xích” vào tối ngày 28/4.

Sản phẩm âm nhạc đánh dấu màn comeback của anh trong năm 2022. Phần âm nhạc do chính Sơn Tùng sáng tác, tự viết lời, thực hiện phần hòa âm phối khí và là một ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh.

MV There's No One At All của Sơn Tùng M-TP

Khoan bàn đến âm nhạc của Sơn Tùng, hiện trên các diễn đàn đang tranh cãi dữ dội về thông điệp tiêu cực mà Tùng truyền tải trong MV.

Cụ thể, trong MV, Sơn Tùng vào vai chàng trai mồ côi được nuôi lớn trong cô nhi viện. Trải qua tuổi thơ khốn khó và không nhận được tình yêu thương từ gia đình, cậu dần tha hóa và trở thành một kẻ lang thang, lêu lổng và thường xuyên gây rối tại nơi công cộng.