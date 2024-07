MV bị chỉ trích vì quá nhiều cảnh nóng

Show quy tụ 30 nghệ sĩ nam "Anh trai say hi" bùng nổ truyền thông, hút 4 triệu lượt xem sau hai ngày chiếu. Show vướng nhiều tranh cãi liên quan đến đạo nhái, bị chê gượng gạo, ồn ào nhưng vẫn có lý do được khán giả quan tâm.