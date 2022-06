Muôn vàn cạm bẫy 'chat sex' nhằm vào các thiếu nữ

Điều tra mở rộng, cơ quan Công an phát hiện Kiên còn dụ dỗ, ép buộc 2 trường hợp khác đều 13 tuổi, ở các tỉnh Kiên Giang và Lạng Sơn. Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Công an các tỉnh có liên quan điều tra mở rộng để xử lý nghiêm minh các đối tượng.

Do dịch bệnh Covid-19, hầu hết các em học sinh đều chuyển từ hình thức học trực tiếp sang học online. Vì vậy, các em đều được phụ huynh sắm cho điện thoại, máy tính có kết nối mạng Internet để học trực tuyến. Tuy nhiên, do không được sự giám sát, quản lý chặt chẽ, dẫn đến việc các em tham gia các mạng xã hội, nhanh chóng kết nối bạn bè một cách không an toàn. Các đối tượng xấu đã tạo tài khoản ảo, giả là con gái để kết bạn, chia sẻ các vấn đề về giới tính và dụ dỗ trao đổi hình ảnh chụp cơ thể với nhau.

Sau khi có được các hình ảnh và video khoả thân của nạn nhân, đối tượng lộ nguyên hình và đe dọa sẽ tung ảnh khoả thân lên mạng, gửi cho bạn bè người thân nếu các em không thực hiện theo yêu cầu của chúng. Các nạn nhân còn nhỏ tuổi dễ dàng bị đối tượng nắm bắt tâm lý và đe doạ phải thực hiện theo. Đối tượng yêu cầu nạn nhân phải giấu gia đình, quay video, chụp ảnh khoả thân để quảng cáo và thực hiện “chat sex” có thu phí.