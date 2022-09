Muốn sảng với màn thí sinh hô tên ở Miss Grand Vietnam 2022

Your browser does not support the video tag.

Clip: Tổng hợp những màn hô tên hài hước tại chung khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 (Nguồn: Thế giới hoa hậu).



Khán giả và các nàng hậu ngồi dưới khán đài không nhịn được cười trước sự hài hước của các thí sinh.

C.H