Muốn mua bún ngon, không hàn the chị em nhớ 4 tuyệt chiêu đơn giản này

Nếu bún chứa hàn the có khi để tới 2-3 ngày vẫn chưa hỏng. Đối với con người, nếu tích tụ tới 5g hàn the sẽ gây ngộ độc cấp và mãn tính, thậm chí dẫn đến tử vong. Nhiều người khi ăn đồ chứa hàn the dễ bị tiêu chảy, nôn mửa, kích thích hệ thần kinh gây bệnh trầm cảm hay gặp tác dụng phụ như rụng tóc, rối loạn kinh nguyệt.

Dựa vào sợi bún

Một cách nữa để bạn chọn được bún tươi ngon, không hàn the là kiểm tra sợi bún. Nếu như bún không chứa hàn the, chất tẩy trắng thì sợi bún sẽ hơi nát, dễ đứt gãy và chạm vào sẽ có cảm giác nhuyễn, dính tay do chúng được làm từ gạo nguyên chất.