Muôn màu Lễ hội Trung thu của Singapore

Tiệc âm thanh và ánh sáng Garden Rhapsody huyền ảo: Không chỉ có ánh đèn lung linh, Tết Trung thu ở Singapore còn có nhiều chương trình và hoạt động thú vị như Garden Rhapsody. Đây là chương trình âm thanh và ánh sáng đặc trưng của Gardens by the Bay với các chủ đề khác nhau, diễn ra trong nhiều khung giờ. Chủ đề cho bữa tiệc Trung thu năm nay chính là Câu chuyện về Mặt trăng (Tales of the Moon). “Bữa tiệc” sẽ diễn ra vào lúc 19h45 và 20h45 hàng ngày từ 27/8 đến 11/9 tại Supertree Grove. Ảnh: Ăn Sập Sài Gòn.

Đa dạng các hoạt động: Bên cạnh các hoạt động quen thuộc, giống với các quốc gia phương Đông khác như rước đèn, múa lân, bày mâm cỗ... Trung thu ở Singapore còn có những hoạt động thú vị, mang nét riêng. Ảnh: The Scribbling Geek.

Lễ hội rước đèn: Rước đèn là một trong những hoạt động không thể thiếu của đêm rằm tháng 8. Trung thu năm nay, bạn có thể mang theo những chiếc lồng đèn rực rỡ đến quảng trường Kreta Ayer để tham gia lễ rước đèn (Mass Lantern Walk) tại Singapore. Ảnh: Choo Yut Shing.