Muôn màu điện ảnh Đài Loan cho dịp cuối năm 2022 tại Hà Nội

Theo ban tổ chức, sẽ có 8 bộ phim mang chủ đề “Ngoại,” để lại ấn tượng về “Muôn vẻ yêu thương" (Together in diversity).

Những phim về người trẻ ở độ tuổi trưởng thành có "Nơi tôi chưa từng đến" (Somewhere I have never travelled, 2009, Phó Thiên Dư) ở thể loại phim tuổi mới lớn (coming of age), mang nét mơ màng, nên thơ nhưng cũng bí bức, u buồn; còn "Bobita siêu phàm" (The magnificent Bobita, 2019) kể về một chàng trai đắm chìm trong thế giới ảo và thiếu kỹ năng xã hội.

Bên cạnh những đề tài về hôn nhân đồng giới, gia đình, thanh niên trong xã hội Đài Loan (Trung Quốc) hiện đại cũng được nhiều phim chọn khắc họa. Trong ảnh là hình từ phim ''Bobita siêu phàm.'' (Ảnh: Mubi)

Ở chủ đề gia đình, "Dư vị cô đơn" (Little big woman, 2020, Hứa Thừa Kiệt) kể về một người phụ nữ giỏi giang tháo vát, nhưng trở nên day dứt mỗi khi nghĩ về người chồng phụ bạc, đặc biệt vào thời điểm ông qua đời. Hay "Như cá mắc cạn" (A fish out of water, 2017, Lại Quốc An) lại kể về những trách nhiệm và nỗi lo âu đang giày vò thế hệ trẻ, đặc biệt khi được đặt trong mối quan hệ với gia đình.

Chuỗi chiếu phim cũng sẽ mang đến một phim tài liệu-lịch sử về Trịnh Vấn, họa sỹ truyện tranh nổi tiếng bậc nhất tại Đài Loan (Trung Quốc) và cả châu Á đồng thời cho thấy hình dung chung về nền công nghiệp truyện tranh ở Trung Quốc và Nhật Bản trong vài thập kỷ gần đây.

Lịch chiếu và điểm chiếu phim cụ thể được cập nhật tại trang sự kiện hoặc được liệt kê theo lịch dưới đây.

Minh Anh (Vietnam+)