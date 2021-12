Muốn luộc rau xanh rì, giòn ngon và giữ được vitamin thì mẹ đảm thêm thìa nước này vào, chứ đậy hay mở vung như lâu nay vẫn làm xưa rồi

Có bí quyết thì món rau luộc nào mùa đông cũng ăn rất ngon miệng. Ảnh minh họa

Các bước luộc rau củ ngon nhất, giữ được nhiều dinh dưỡng

- Dùng nồi to để luộc là một cách luộc rau ngon, không bị sống – nồi to giúp đảo nhanh hơn, rau chín đều hơn so với nồi nhỏ. Nếu buộc phải luộc nồi nhỏ thì hãy chia 2 lần để luộc hết số rau (bởi nồi luộc nhỏ rau khó chín, chín không đều, lâu chín, rau ngả màu sẽ mất ngon, còn mất nhiều vitamin vì đun lâu).

- Không nên luộc quá nhiều rau cùng một lúc.

- Luộc rau dù mở vung, hay đậy vung cũng cần đặt nồi nước lên bếρ, đun sôi lên thì bỏ chút muối/bột canh νào.