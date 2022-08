Muôn kiểu tai biến vì tiêm tan mỡ

Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, người trực tiếp điều trị nhận định, đây là ca biến chứng tiêm tan mỡ cực kỳ nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng hoại tử lan tỏa. Bệnh nhân phải qua nhiều lần mổ, các ổ áp xe có dạng tổ ong thông nhau.



Tai biến tiêm tan mỡ không hiếm. Bệnh viện Chợ Rẫy cũng tiếp nhận không ít nạn nhân của phương pháp này. Một thiếu nữ ngụ tại TP.HCM đã trải qua 5 lần phẫu thuật ở 3 bệnh viện chỉ trong 2 tháng, để khắc phục các ổ áp xe nghiêm trọng khắp cơ thể.



Khi chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, cô gái bị “thủng bụng” nhiều lỗ theo nghĩa đen, nguy kịch vì mất máu quá nhiều. Trước đó, cô thực hiện liệu trình tiêm tan mỡ tại một thẩm mỹ viện ngay trung tâm quận 1.



Tại Khoa Bỏng – Phẫu thuật tạo hình, các vết thương của bệnh nhân rất lớn, chảy mủ và máu nặng nề, cũng có dạng các lỗ thông nhau. Bệnh nhân vào phòng mổ liên tục cùng với vô số lần tiểu phẫu. Thuốc lan đến đâu, bác sĩ phải rạch mủ đến đấy, không thể kiếm soát đường đi của thuốc tan mỡ đã tiêm vào người.



Bệnh nhân nhiễm trùng nặng, sức khỏe suy kiệt. Sau 6 tháng điều trị, cô mới vượt qua cửa tử.



Theo tiến sĩ, bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng - Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, đây là trường hợp ông chưa từng thấy, vì vết thương liên tục bung, khâu không lành, khiến bệnh nhân đau đớn. Thuốc ban đầu được tiêm ở hông và bụng, lan ra lưng, đến tận cơ quan sinh dục.

TS.BS Ngô Đức Hiệp thăm khám cho bệnh nhân biến chứng sau tiêm tan mỡ.

Thạc sĩ bác sĩ Tạ Quốc Hưng, Khoa Da liễu – Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại Học Y dược TP.HCM cho biết, thuốc tan mỡ có cơ chế tác động hóa lỏng mô mỡ, làm mềm, khiến người ta ảo tưởng rằng đó là hiệu quả. Điều này hấp dẫn những người muốn nhanh chóng giảm cân mà không phải vận động, tập luyện, sợ dao kéo hút mỡ.



“Thực tế hoàn toàn không giống như quảng cáo rằng sau khi tan mỡ, mô mỡ đào thải qua mồ hôi, nước tiểu, bài tiết, tiêu chảy… Trong khi đó, chi phí cho liệu trình tan mỡ của các cơ sở này khá cao, 5-10 triệu/lần và thường trải qua nhiều lần tiêm”, bác sĩ Hưng nói.



Đáng ngại hơn cả là những biến chứng có thể gặp phải của phương pháp tiêm tan mỡ - vốn chưa được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép cũng như FDA (Mỹ) chưa thông qua.



Bác sĩ Hưng cho hay, trong thuốc tan mỡ thường có thêm thành phần khác nhằm làm tan mô liên kết, làm mỏng tế bào thành vách mô mỡ. Do đó, chúng cũng làm nhão da ở vùng điều trị.



Bên cạnh đó, nguy cơ nhiễm trùng mũi tiêm vì phương pháp này phải tiêm rất nhiều điểm. Các vết này hình thành ổ mủ liên tục, rất khó lành, người bệnh phải điều trị từ 6-9 tháng. Hậu quả là để lại các vết sẹo dính, co kéo bên dưới mô mỡ gây mất thẩm mỹ nghiêm trọng.



“Đó là chưa kể tình trạng bầm, hoại tử da do thuốc”, bác sĩ Hưng nhấn mạnh. Thực tế ghi nhận, bệnh nhân có thể đau, sưng, kích ứng, bầm tím; nghiêm trọng hơn là loét da, nhiễm trùng toàn thân, có thể nguy kịch đến tính mạng như cô gái trẻ tại Bệnh viện Chợ Rẫy.



Tại TP.HCM, nạn nhân của tiêm tan mỡ từ các cơ sở thẩm mỹ không phép không hề ít. Đây là phương pháp chưa được cấp phép, thiếu an toàn, biến chứng nặng nề. Các bác sĩ thẩm mỹ nhận định, quảng cáo tiêm tan mỡ đánh vào tâm lý muốn làm đẹp nhanh, cấp tốc, sợ dao kéo của chị em phụ nữ.



Hậu quả là, giảm mỡ đâu chưa thấy, nhưng cơ thể đã chằng chịt vết sẹo mổ, bầm tím sau những lần phẫu thuật vì biến chứng.