Muôn kiểu ăn mừng của sĩ tử Hà Nội sau cuộc 'vượt vũ môn'

Thí sinh hào hứng sau khi hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Rời cổng trường thi, Nguyễn Bảo Trung (trường THPT Việt Đức) tự tin nói "em đỗ đại học rồi". "Em sẽ dành một tuần để ngủ cho thật đã đời, bù lại những ngày tháng thức khuya học bài", nam sinh nói và chia sẻ đặt kỳ vọng sẽ thi vào trường Đại học Xây dựng.

Phan Hà My (trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm) vội vàng âu yếm mèo cưng ngay khi kết thúc môn thi cuối cùng. My đánh giá, với đề thi tiếng Anh, học sinh có thể đạt điểm 7. Nữ sinh tự tin nhất ở môn Ngữ văn vì "ôn đồng đều, không học tủ". Dù vậy, Hà My quyết không so sánh đáp án thi để tinh thần thoải mái nghỉ xả hơi sau ngày dài căng thẳng chạy đua cho kỳ thi.

Nhóm bạn vui vẻ ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa. Các em thở phào nhẹ nhõm khi kết thúc kỳ thi căng thẳng, khốc liệt nhất.