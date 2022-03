Muốn hàn gắn với vợ nhưng không thoát nổi người thứ ba

Bản thân tôi biết là sai trái, do tôi tham lam, ích kỷ, thiếu trách nhiệm, do tôi mất đạo đức, xem thường nhân phẩm, do tôi hám của lạ và đố kị nên vướng vào mối quan hệ tình cảm này.

Đây là lỗi lầm lớn nhất của người đàn ông nên tôi rất mong muốn được chuộc lỗi. Trước mắt là nhẹ nhàng buông người thứ 3 mà không cảm thấy bị tiêu cực, buồn chán. Thứ 2 là hàn gắn với vợ con và hai bên gia đình.