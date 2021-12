Muốn cấm xe máy vào nội đô, hãy làm tốt phương tiện công cộng trước!

Your browser does not support the audio element.

Bạn đọc thắc mắc: "Cấm xe máy cũng không vấn đề. Vấn đề là người dân muốn di chuyển thì họ dùng phương tiện gì? Phương tiện công cộng có đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân không?".

Mục tiêu giải bài toán tắc đường nhưng cái gốc vì sao tắc đường lại không được giải quyết!

Thông tin Hà Nội cấm xe máy từ sau năm 2025 đặc biệt thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Có ý kiến cho rằng, một chính sách ảnh hưởng nhiều đến đại bộ phận người dân nhất thiết phải được bàn bạc thảo luận kỹ và có lộ trình dài hạn phù hợp với đời sống dân sinh.

Bởi thay đổi thói quen đi xe máy, đi lại, cũng là thay đổi tập quán sinh hoạt, kinh tế kinh doanh nhỏ lẻ sẽ chuyển dần thành tập trung, nhiều ngành nghề sẽ giảm thiểu rất nhiều và bị triệt tiêu trong thời gian gần. Thay đổi để xã hội và môi trường tốt lên nhưng biến động trong thời gian ngắn đột ngột sẽ khiến nhiều gia đình khó khăn không biết đến khi nào mới vực dậy được.

"Đề án quản lý xe máy cần gắn liền đồng bộ với cải thiện giao thông và giao thông công cộng, giảm thiểu phương tiện cá nhân. Tránh việc sau này đến ô tô gây ùn tắc không thể cải thiện một sớm một chiều như Bangkok. Như một số chuyên gia giao thông ở Việt Nam đã nói, chưa có đủ phương tiện tải chuyển tốt như xe gắn máy hiện nay. Nếu làm bài tính thời gian trung bình ở trên đường của một người dân khi cần di chuyển giữa 2 địa điểm ở các cự ly khác nhau khi dùng các cách di chuyển khác nhau sẽ cho thấy giảm/cấm phương tiện xe 2 bánh chưa giúp giảm ùn tắc giao thông", bạn đọc Văn Hùng nêu quan điểm.