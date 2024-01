Muốn biết tinh bột nghệ thật hay 'dởm', chỉ cần làm theo cách này chuẩn 100%

Đầu tiên, hãy xem màu sắc của tinh bột nghệ vì đây là cách phân biệt dễ nhất.

Tinh bột nghệ nguyên chất có màu vàng tươi và sáng như màu hoa cúc, càng đều màu càng chứng tỏ không pha trộn tạp chất. Tinh bột nghệ nguyên chất do được lọc rất kĩ nên rất mịn và xốp, hạt nhỏ như hạt phấn, hoàn toàn không bị vón cục.

Tinh bột nghệ giả thường có màu vàng gạch, vàng sẫm, trắng đục hoặc vàng nhạt. Màu vàng sẫm là do bột nghệ xay chưa được lọc lấy tinh bột, màu vàng nhạt hoặc trắng đục do trộn với các loại bột khác như bột năng, bột mì. Tinh bột nghệ giả không có độ mịn xốp tuyệt đối, có thể vón cục hoặc có xơ, riêng đối với bột nghệ hạt to và xơ hơn nhiều.

Quan sát bằng mũi và miệng

Tinh bột nghệ giả do vẫn còn chất xơ và các tạp chất không có ích nên vẫn giữ nguyên vị đắng và mùi hơi nồng, hắc.

Tinh bột nghệ nguyên chất có mùi thơm của nghệ và vị đắng nhẹ, khi trộn với mật ong thì không còn đắng nữa.