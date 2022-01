Muốn biết dưa chuột có bị tẩm hoá chất để lớn hay không hãy nhìn vào lớp phấn mỏng phủ bên ngoài vỏ dưa

Khi mua dưa chuột không nên chọn những quả phình to ở giữa. Do đây là những quả dưa già, ruột chứa nhiều hạt và nước nên ăn cũng không ngon. Hơn nữa, những chỗ phình to có thể chứa nhiều hóa chất nhất.



Ảnh minh hoạ

4. Nhìn vào độ thẳng của dưa chuột

Khi chọn dưa chuột, bạn sẽ thấy dưa chuột thẳng và cong. Những người nông dân trồng rau cho biết, dưa chuột là loại rau mọc tự nhiên, do thuộc họ dây leo, cộng với nhiều yếu tố như ánh sáng, nhiệt độ, bón phân ... nên dưa chuột sẽ bị cong phần nào.

Đối với loại thẳng sẽ trông đẹp hơn nhưng loại dưa này có thể bị nhân tạo can thiệp, vì vậy tốt nhất bạn không nên mua loại dưa chuột quá thẳng, nên chọn loại hơi cong, khi ăn sẽ không bị hôi.

5. Để tâm tới nhựa khi cắt dưa

Một điểm nữa mà bạn cần chú ý tới khi chọn dưa chính là nhựa. Nếu quả dưa nào sạch, ít thuốc thì chỉ cần cắt ra bạn có thể cảm nhận được lớp nhựa khá dính, lúc lau thì có màu trắng sữa. Còn với những quả dưa mà đẫm thuốc thì lúc cắt ra nhựa thì ít mà nước thì nhiều, lau đi cũng chỉ hơi có màu trắng trong như nước yến thôi.