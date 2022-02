"Mừng tuổi" xưa và nay trong văn hóa Á Đông

Tại Trung Quốc, dưới thời nhà Hán, người ta đúc một loại tiền xu may mắn, gọi là "áp thắng tiền". Đồng tiền này có khắc những câu chúc may mắn trên đó, dù không thể tiêu bởi không phải đồng tiền lưu hành, nhưng vì ý nghĩa may mắn, nên những đồng "áp thắng tiền" này rất được ưa chuộng, với niềm tin rằng nó giúp cho người sở hữu tránh khỏi đau ốm, vận rủi.

Kể từ đó, tục lệ tặng tiền mừng tuổi vào dịp năm mới âm lịch bắt đầu xuất hiện, người Trung Quốc sẽ vừa tặng tiền (những đồng tiền lưu hành, có thể... tiêu được) vừa chúc những lời tốt đẹp trong ngày đầu xuân, với mong muốn tiền mừng tuổi sẽ mang tới sức khỏe, may mắn cho người già, trẻ nhỏ.

Với ý nghĩa tốt đẹp đó, tục lệ mừng tuổi người già, trẻ nhỏ dần dần hình thành và trở thành một tục lệ không thể thiếu trong những ngày đầu xuân, với niềm tin đây sẽ là tiền may mắn, đưa lại phúc lộc, đỏ đắn trong năm mới cho người nhận.

Thuở xưa, người ta dùng sợi chỉ đỏ buộc vào những đồng tiền xu để mừng tuổi, về sau này, sợi chỉ đỏ may mắn được thay thế bằng chiếc phong bao đỏ.

Ở Hàn Quốc, tiền mừng tuổi thường được họ hàng dành tặng cho trẻ nhỏ vào dịp năm mới. Người ta dùng phong bao màu trắng và tên của em bé được nhận sẽ được viết trên mặt sau của phong bao.

Ở Nhật Bản, tục lệ này cũng diễn ra tương tự như ở Hàn Quốc, dù người Nhật Bản đón năm mới theo dương lịch. Món tiền mừng tuổi được người thân, họ hàng dành tặng cho trẻ nhỏ trong ngày đầu năm. Tiền được đựng trong phong bao trắng giản dị hoặc phong bao có trang trí và cũng đề tên của em bé được nhận, tên có thể viết ở mặt trước hoặc mặt sau phong bao.