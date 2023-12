Mừng cưới em chồng 1 triệu đồng, tôi bị chồng vứt đồ đuổi đi

Hồi vợ chồng tôi lấy nhau, đám cưới diễn ra chỉ trong một ngày, chủ yếu là cho xong các lễ nghi phong tục. Còn đám tiệc thì phải lùi lại do dịch bệnh. Chúng tôi dự định khi nào ổn thì sẽ tổ chức tiệc cưới sau, mời họ hàng bà con đến chung vui cùng gia đình. Nhưng rồi khi dịch bệnh được kiểm soát thì tôi lại có bầu, sinh đôi nên lễ cưới không thể tiến hành được. Không được mặc váy cưới, cầm hoa cưới lên lễ đường cùng người mình yêu, tôi cũng buồn lắm nhưng đành phải chấp nhận. Cũng may bố mẹ chồng thương, hay an ủi, động viên con dâu.

Hôm qua là đám cưới của em chồng tôi. Em lấy chồng giàu, lễ cưới được diễn ra ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Trước đó, chồng đã bảo tôi mừng cưới 5 chỉ vàng, tức là khoảng hơn 30 triệu cho mát mặt với nhà chồng em gái, dù gì cũng là anh chị cả trong nhà. Nhưng tôi không đồng ý bởi tiền tiết kiệm của chúng tôi không còn nhiều. Sau khi sinh đôi, tôi buộc phải nghỉ làm để trông con; mẹ chồng phụ giúp. Chồng tôi lương thấp, có tháng chưa tới 10 triệu nên tôi đành phải rút tiền tiết kiệm dùng dần. Hiện giờ, trong thẻ tôi còn chưa tới 20 triệu nữa.