Sáng nay, một vài nhánh đào xuân chín sớm đã xuống phố mang theo bao nhiêu ý niệm thời gian. Người thành phố giật mình sau một giấc ngủ đông, sau một năm trôi trong dòng chảy cuộc sống với bộn bề công việc, bộn bề quan hệ. Giật mình với cái lạnh tê người tan chảy như sương giá đã phủ khắp phố phường. Giật mình bởi những ý niệm về thời gian, về quy luật đến và đi của vũ trụ.

Ôi nhánh đào xuân bé nhỏ nở sớm, sáng nay xuất hiện trên phố. Những nụ hồng mơ mơ phấn hoa ủ trong búp lá bé xíu đã như một thông điệp đánh thức mùa xuân, nối hiện tại với tương lai, níu tương lai với quá khứ, nối quá khứ với vô cùng... Trong mối quan hệ rằng rịt của vạn vật, của thời gian, không gian, nụ đào kia như một vệt chớp của thời gian để đánh thức chúng ta về một năm đã đi qua, một cái Tết nữa lại về.…

Nương theo nhánh đào xuân nở sớm, mùi tết đã dâng. Mùi Tết đã len lỏi trong từng con ngõ nhỏ, từng nếp nhà xưa. Mùi Tết đã níu chân người trên 36 phố phường cổ kính của thủ đô Hà Nội.

Hồ Gươm sương trắng mờ dâng, áo đỏ, khăn len choàng kín mặt người qua lại. Tay trong tay những đôi trẻ ríu rít đi chợ Tết. Đôi người già chầm chậm nén hương nương nhau qua cầu Thê Húc để đốt nén hương cuối năm nơi chùa một cột cầu cho năm mới bình an.

Người thành phố hối hả bởi Tết. Bao nhiêu lễ nghĩa dồn lại cho dịp cuối năm, bao nhiêu mong muốn thụ hưởng dồn lại trong ba ngày Tết. Bao nhiêu nợ nần, ân nghĩa đong chật lại trong những ngày này, hối hả, gấp gáp lo cho vẹn tròn.

Bao nhiêu cái rủi, bao nhiêu vận may, thảy hết đều đong chật trong tiềm thức của người Việt, để dịp Tết đến vận rủi thì cúng cho hư vô, vận may thì đáp lễ về trời để sang năm mới nhận được nhiều vận may mới. Một khoảnh khắc mùi Tết mà tôi bắt gặp ở thành phố nơi tôi ở, gợi bao xốn xang những ý niệm thời gian…