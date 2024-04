Mục tiêu quan trọng nhất trong chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nhật Bản là gì?

(Tư liệu) Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong cuộc gặp ở thành phố Hiroshima ngày 18/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế và quốc phòng với Mỹ - đồng minh quan trọng nhất, là mục tiêu trọng tâm chuyến thăm cấp nhà nước 7 ngày (từ ngày 8/4) của Thủ tướng Fumio Kishida tới Washington lần này.

Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết chuyến thăm sẽ nêu bật sức mạnh bền bỉ của mối quan hệ đối tác liên minh, cam kết không lay chuyển của Mỹ với Nhật Bản và vai trò tiên phong ngày càng tăng của Nhật Bản trên trường quốc tế, cũng như những nỗ lực nhằm củng cố mối quan hệ chính trị, an ninh, kinh tế và giao lưu nhân dân.

An ninh, quốc phòng và thương mại sẽ là chương trình nghị sự bao trùm, trong đó hợp tác an ninh quốc phòng sẽ chiếm vị trí đáng kể. Tái cơ cấu và mở rộng chức năng của Bộ chỉ huy quân sự Mỹ tại Nhật Bản là một trong những chủ đề hàng đầu trong hợp tác quốc phòng. Đây được đánh giá sẽ là nỗ lực nâng cấp lớn nhất liên minh an ninh Mỹ-Nhật trong nhiều thập niên qua.

James Schoff, chuyên gia Quỹ Hòa bình Sasakawa, nhận định điều này sẽ mở ra cho hai bên “hướng đi cần thiết để thúc đẩy những điều chỉnh kịp thời hướng tới thành lập một bộ chỉ huy tác chiến chung mới vào tháng 3 năm sau."

Theo ông, mặc dù việc tái cơ cấu sẽ không tạo ra một mệnh lệnh kết hợp - như giữa Mỹ và Hàn Quốc, nhưng sẽ cho phép chia sẻ thông tin liền mạch hơn và ra quyết định hợp tác, qua đó tăng hiệu quả các chuỗi chỉ huy hiện có.