Mức phí cao kỷ lục khiến đại gia Việt chơi siêu xe vắng mặt ở Gumball 3000

Mỗi suất tham gia Gumball 3000 phải đóng góp số tiền lên tới 2,5 tỷ đồng khiến các đại gia Việt Nam không dám xuống tiền để góp mặt trong hành trình này. Hành trình siêu xe Gumball 3000 năm 2024 đánh dấu cột mốc 25 năm tổ chức (1999-2024), xuất phát từ Việt Nam, đi qua Campuchia, Thái Lan, Malaysia và kết thúc tại Singapore. Hành trình này thu hút hơn 100 siêu xe các loại tham gia, tuy nhiên không có thành viên nào đến từ Việt Nam. Dàn xe tham gia Gumball 3000 đang nằm trong nhà kho tại Bình Dương Theo tìm hiểu của VietNamNet, mức phí để tham gia hành trình siêu xe nổi tiếng này lên tới 100.000 USD/đội xe 2 người (quy đổi tương đương khoảng 2,5 tỷ VNĐ). Với nhiều người Việt, đây là số tiền không hề nhỏ. Số tiền này đủ để mua một số mẫu xe thể thao hoặc xe sang “đập hộp” tại Việt Nam. Hành trình Car & Passion tổ chức năm 2019 Trước đây, giới chơi xe trong nước đã có hành trình siêu xe như Car & Passion, với quy mô hàng chục xe. Những người tham gia hành trình này chỉ phải đóng một khoản tiền cho các chi phí như hậu cần, tổ chức sự kiện hoặc nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, sự kiện này còn có các buổi từ thiện, kêu gọi giúp đỡ và trao quà cho người nghèo. Do đó, các đại gia Việt dường như chưa quen với việc đóng khoản phí lớn để trở thành thành viên như cách vận hành Gumball 3000 của vị đại gia người Anh. Dàn xe tham gia Gumball 3000 đang nằm trong nhà kho tại Bình Dương Trong quá khứ, Gumball 300 từng quy tụ nhiều người giàu nhất thế giới. Lịch sử ghi nhận có tới 70 tỷ phú tham gia hành trình siêu xe này, trong đó nhiều người được Forbes vinh danh như nhà sáng lập mạng xã hội Facebook hoặc CEO ứng dụng Paypal. Trong hành trình này, hai người Việt Nam duy nhất tham gia là ông Sang Trần (công ty Gulfstream Inc) từ Canada và ông Trí Nguyễn (Công ty Not Polish) từ Mỹ. Ngoài ra, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên cũng trưng bày 16 chiếc siêu xe trong sự kiện trên gồm các mẫu Ferrari và cặp đôi Ford GT giá hơn 120 tỷ. Để được trưng bày dàn xe, doanh nhân ngành cà phê phải bỏ ra một số tiền không nhỏ. Đại gia Minh "Nhựa" cùng chiếc McLaren Elva trị giá hơn 143 tỷ đồng mua từ năm 2023 Hiện nay, Việt Nam cũng có rất nhiều cái tên đình đám trong giới chơi xe, sở hữu dàn xe trị giá hàng trăm tỷ đồng và có thể sánh ngang với những tay chơi xe nổi tiếng trên thế giới. Điển hình như đại gia Minh “Nhựa” sở hữu cặp đôi Pagani Huayra và McLaren Elva với giá trị trên 200 tỷ đồng, hay đại gia Hoàng Kim Khánh với dàn siêu xe có giá hơn 400 tỷ đồng. Tuy nhiên, cả hai người này đều không góp mặt trong sự kiện trưng bày hay là thành viên của Gumball 3000. Chiếc Ferrari SF90 Spider của Cường Đô-la từng dán logo Gumball 3000 Không riêng hai tay chơi xe trên, tay chơi Cường Đô-la từng được cho là một trong hai người sinh sống tại Việt Nam tham gia hành trình Gumball 3000 và sử dụng chiếc Ferrari SF90 Spider trị giá hơn 45 tỷ đồng cho hành trình này. Chiếc siêu xe từng gây chú ý khi dán logo của Gumball 3000, trước khi 100 siêu xe trên toàn thế giới chuyển về nước ta. Nhìn chung, rất khó để các đại gia Việt sẵn sàng bỏ ra 2,5 tỷ đồng cùng nhiều khoản chi phí khác để tham gia hành trình siêu xe như Gumball 3000. Ngoài ra, ít đại gia ở nước ta dám sử dụng siêu xe trên một chặng đường dài, bởi điều này tiềm ẩn một số rủi ro và có thể làm giảm giá trị xe vì sử dụng nhiều.