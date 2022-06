Mức độ nguy hiểm của biến thể Omicron BA.5 đã xâm nhập vào Việt Nam

Ảnh minh họa: Reuters

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y học New England, mức độ kháng thể trung hòa từ vắc xin và từng nhiễm Covid-19 chống lại biến thể BA.4 và BA.5 thấp hơn vài lần so với chủng virus SARS-CoV-2 ban đầu.



Tiến sĩ Dan Barouch, tác giả của bài báo, là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Virus và vắc xin tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess.



“Chúng tôi ghi nhận hiệu giá kháng thể trung hòa có từ tiêm chủng và từng mắc Covid-19 với BA.4 và BA.5 giảm 3 lần so với BA.1 và BA.2, vốn đã thấp hơn đáng kể so với các biến thể trước”, Tiến sĩ Barouch viết.



"Tuy nhiên, miễn dịch có từ vắc xin có thể vẫn cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể chống lại bệnh nặng khi nhiễm BA.4 và BA.5".



Phát hiện trên cũng tương tự nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Columbia.



Họ nhận thấy virus BA.4 và BA.5 có nhiều khả năng thoát khỏi các kháng thể trong máu của những người trưởng thành được tiêm chủng đầy đủ và tăng cường so với biến thể phụ khác của Omicron, làm tăng nguy cơ nhiễm Covid-19.



Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ ước tính 94,7% dân số Mỹ từ 16 tuổi trở lên có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 thông qua tiêm chủng, nhiễm bệnh hoặc cả hai.



Ước tính, BA.4 và BA.5 gây ra khoảng 35% ca nhiễm Covid-19 mới ở Mỹ vào tuần 3 tháng 6, so với 29% của tuần trước đó.



Cho đến nay, BA.4 và BA.5 là các biến thể SARS-CoV-2 lây lan nhanh nhất, dự kiến sẽ thống trị ở Mỹ, châu Âu trong vài tuần tới.