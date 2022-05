Mức độ nguy hiểm của bệnh đậu mùa khỉ khiến WHO họp khẩn

Trong khi một số trường hợp liên quan tới người đi từ châu Phi, những bệnh nhận gần đây được cho đã nhiễm trong cộng đồng. Riêng ở Anh, số ca mắc tăng từ 10 (ngày 7/5) lên 20 người vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, các nhà chuyên môn e ngại còn các ca bệnh chưa được phát hiện.

Các nhà khoa học đang tìm hiểu nguyên nhân sự bùng phát của bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh minh họa: Nationalworld

Bệnh đậu mùa khỉ là gì?



Đây là một bệnh hiếm gặp do virus đậu mùa khỉ, cùng họ với bệnh đậu mùa gây ra, triệu chứng thường ít nghiêm trọng hơn.



Bệnh hay xuất hiện ở những vùng xa xôi của Trung và Tây Phi. Virus này lần đầu tiên được phát hiện ở khỉ nuôi nhốt năm 1958. Trường hợp đầu tiên ở người được ghi nhận vào năm 1970.



Kể từ đó, đã có những ca lẻ tẻ xuất hiện trên 10 quốc gia châu Phi. Trong đó, Nigeria trải qua đợt bùng phát lớn vào năm 2017, với 172 trường hợp nghi ngờ và 61 trường hợp xác nhận. 75% số bệnh nhân là nam giới từ 21 đến 40 tuổi.



Các trường hợp bên ngoài châu Phi trước đây ít phổ biến hơn, thường liên quan đến du lịch quốc tế hoặc động vật nhập khẩu. Năm 2003, Israel, Anh, Singapore và Mỹ báo cáo 81 trường hợp liên quan đến chó nhiễm bệnh từ động vật nhập khẩu.



Cách đậu mùa khỉ lây lan



Một người khỏe mạnh có nguy cơ mắc đậu mùa khỉ khi tiếp xúc gần với người, động vật nhiễm bệnh.



Virus có thể xâm nhập vào cơ thể qua da bị trầy xước, đường hô hấp hoặc mắt, mũi và miệng.



Lây truyền từ người sang người thường xảy ra nhất qua các giọt đường hô hấp, nhưng phải tiếp xúc trực tiếp trong thời gian dài. Lây truyền từ động vật sang người qua vết cắn hoặc vết xước. Bệnh đậu mùa khỉ có thể lây khi quan hệ tình dục.



Triệu chứng và cách điều trị



Các triệu chứng sớm của bệnh đậu mùa khỉ bao gồm sốt, nhức đầu, đau cơ, sưng tấy, đau lưng, mọc những nốt sần sùi…



Bệnh nhân thường phát ban từ một đến ba ngày sau khi sốt, bắt đầu ở mặt và lan sang các bộ phận khác của cơ thể, như lòng bàn tay và lòng bàn chân. Người bệnh bị nổi sần, mụn nước rồi vỡ, đóng vảy, để lại sẹo.



Hiện chưa có phương pháp đặc trị an toàn cho bệnh đậu khỉ nhưng hầu hết các ca đều nhẹ và tự khỏi. Triệu chứng kéo dài từ hai đến bốn tuần.



Vắc xin đậu mùa đã được chứng minh có hiệu quả ngăn chặn sự lây lan của virus. Vương quốc Anh và Tây Ban Nha hiện cung cấp vắc xin cho những người đã phơi nhiễm để giảm các triệu chứng và hạn chế lây lan.



Mức độ nguy hiểm



Các trường hợp mắc đậu mùa khỉ đôi khi có thể trở nặng với một số ca tử vong ở Tây Phi.



Tuy nhiên, các cơ quan y tế nhấn mạnh, không có nguy cơ bùng phát nghiêm trọng và rủi ro đối với công chúng rất thấp.



“Các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục để xác định nguồn lây nhiễm. Điều quan trọng là bệnh không dễ lây lan”, ông Colin Brown, Giám đốc Các bệnh nhiễm trùng tại Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, nói.