Mức án nào cho gã người yêu cũ nhẫn tâm sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng?

Liên quan đến vụ nữ sinh viên Học viện Ngân hàng bị người yêu cũ sát hại xảy ra vào tối 22/12 tại xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, ngày 24/12, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Tuấn An, 19 tuổi, trú tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, về hành vi Giết người.



Nạn nhân là H.T.N.H., cùng 19 tuổi, trú tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, sinh viên năm 2 Học viện Ngân hàng.

Nữ sinh xấu số Trao đổi về góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội nhận định, hành vi của đối tượng gây án trong vụ việc này thể hiện tính chất côn đồ, manh động, lối sống ghen tuông, ích kỷ, chỉ vì mâu thuẫn cá nhân mà sẵn sàng ra tay sát hại nạn nhân. Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường Bởi vậy, đối tượng này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1, điều 123 bộ luật hình sự năm 2015 với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.



Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng, cả đối tượng gây án và nạn nhân đều mới chỉ 19 tuổi.



Theo luật sư, đối tượng 19 tuổi hoàn toàn có thể nhận thức được rằng việc sử dụng dao nhọn để đâm vào những vùng trọng yếu của nạn nhân có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân, nhưng vì nóng nảy, ích kỷ, coi thường mạng sống của người khác nên đối tượng này vẫn kịch liệt ra tay, đâm nhiều nhát vào người nạn nhân khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Đây là hành vi giết người có tính chất côn đồ, hành vi phạm tội đến cùng.



Hành vi của đối tượng này rất tàn nhẫn, rất đáng lên án và đáng phải chịu mức chế tài nghiêm khắc của pháp luật, có thể đối tượng sẽ phải chịu mức án cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.



Luật sư Cường phân tích: Với độ tuổi đó, đối tượng đã được xác định là người thành niên, có đầy đủ nhận thức và chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Ở độ tuổi này, yêu đương, mâu thuẫn tình cảm là câu chuyện bình thường. Thậm chí những cuộc tình sâu đậm lúc ban đầu thì về sau có thể chấm dứt vì càng ngày họ càng nhận ra là không hợp nhau, không thể tiến xa hơn hoặc chuyện tình cảm giữa những người bạn không thể tiến xa hơn thành tình yêu. Tuy nhiên, chuyện tình cảm là tự nguyện, không thể cưỡng ép.



Người có nhận thức, có văn hóa, biết tôn trọng người khác thì sẽ tôn trọng quyết định của những người xung quanh. Người có tình cảm thực sự, yêu thương thực sự từ trái tim thì sẽ luôn mong cho người mình yêu được hạnh phúc. Tình cảm của con người phải được thể hiện bằng hành động tích cực, bằng sự nỗ lực cố gắng và phải có được sự đồng điệu, thấu hiểu thì mới có thể tiến xa hơn, lâu dài hơn.



Việc sử dụng vũ lực, bạo lực để khuất phục người khác, ép buộc người khác phải sống với ước mơ của mình, phải thích với sở thích của mình là những suy nghĩ và hành động sai lầm. Mọi sai lầm đều phải bị trả giá nhưng sai lầm trong việc tước đoạt tính mạng của người khác thì cái giá phải trả sẽ quá đắt, có thể sẽ là tính mạng của bản thân. Hiện trường vụ án mạng thương tâm Trong vụ án này, Cơ quan chức năng sẽ tiến hành cứu chữa, điều trị cho đối tượng này nếu đối tượng này có thương tích, nếu có biểu hiện tâm thần thì có thể giám định tâm thần để xác định khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của mình. Đồng thời sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi và hậu quả để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Với kết quả ban đầu, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội giết người để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.



Ngoài việc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân, tử hình thì đối tượng này còn phải bồi thường mọi thiệt hại cho gia đình nạn nhân, thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền mai táng, tiền cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng và bồi thường một khoản tổn thất về tinh thần. Hai bên có thỏa thuận về mức bồi thường, không thỏa thuận được, tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm.



Luật sư cho rằng, vụ án sẽ là bài học cho những bạn trẻ trong chuyện tình cảm nam nữ, khi có những ứng xử, suy nghĩ không phù hợp. Đối với những bạn trẻ ở độ tuổi yêu đương, dễ bị cảm xúc chi phối thì việc rèn luyện bản thân, rèn luyện kỹ năng sống, cởi mở, yêu thương, biết quan tâm trong sóc cho người khác, biết hy sinh những lợi ích của bản thân để cho những người xung quanh tốt đẹp hơn là cần thiết. Sự ghen tuông, nóng nảy, ích kỷ, hạn chế nhận thức, thiếu hiểu biết sẽ rất dễ dẫn đến những vụ việc xung đột bằng hung khí chỉ vì những chuyện không đáng có.