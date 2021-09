Mưa xối xả, phố phường Đà Nẵng biến thành sông

Ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết, phường Thanh Khê Tây đã có phương án sơ tán dân ở khu vực Khe Cạn nếu mưa to kéo dài, ngập sâu. "Khu vực này thì thường xuyên xảy ra tình trạng mưa là ngập. Nhưng năm nay thì mới mưa theo từng đợt nên chưa xảy ra tình trạng ngập sâu. Hiện tại, bà con chủ yếu vẫn ở nhà để coi giữ đồ đạc hoặc dọn qua nhà khác cao hơn trong khu vực. Nếu mưa to kéo dài thì chúng tôi sẽ vận động bà con đi sơ tán để đảm bảo an toàn", ông Thuyên nói.