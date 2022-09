Mưa xối xả, hàng loạt huyện ở miền Trung đối mặt lũ quét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (28/9), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định và Kon Tum đã có mưa to đến rất to và giông vài nơi.

Dự báo hôm nay, từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum, Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 80mm.

Từ hôm nay đến đêm mai, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm; khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hoà Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 180mm.

Ngày và đêm nay, từ Phú Yên đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (mưa giông tập trung vào chiều và tối).