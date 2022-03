"Mua xăng dự trữ không vì tiết kiệm vài nghìn đồng mà lo sẽ không mua được"

"Tôi không biết được khách hàng kéo đến đổ xăng đông vì thông tin xăng sẽ tăng, hay chỉ đơn giản là xe họ hết xăng cần đổ. Nhưng số lượng khách ngày hôm nay có tăng đột biến so với mọi hôm. Anh em tôi phải làm việc không ngừng nghỉ", anh Nguyễn Quốc Hiếu, nhân viên cây xăng cho hay.

Anh Tùng Lâm (37 tuổi, tài xế xe ôm công nghệ) cho biết: "Xăng tăng khiến người lao động như tôi rất chật vật. Tôi và vợ vốn bán thức ăn vặt ở cổng trường, nhưng do dịch bệnh, trường học đóng cửa. Nên tôi chuyển sang lái xe, được 2 năm nay. Một ngày chạy việc chăm chỉ có thể kiếm được khoảng 500.000 đồng. Thời gian đầu, mỗi ngày tôi chi khoảng 80.000 tiền xăng/ngày, nhưng từ sau Tết, số tiền đó đã tăng lên thành 120.000 đồng. Nay biết giá xăng còn có thể tăng cao nữa, tôi rất hoang mang".

Xe cộ nối đuôi nhau, kéo hàng dài trước lối vào cây xăng. Nhiều người dân chia sẻ phải đợi hơn 10 - 15 phút mới đến lượt mình mua.

Nhiều khách hàng mang theo can và bình nhựa để mua xăng về trữ. "Không phải vì muốn tiết kiệm vài nghìn mà tôi mang can theo để mua xăng trữ. Nhưng mỗi khi có thông tin tăng giá là xảy ra hiện tượng hết xăng ở nhiều trạm bán nên tôi phải mua thêm 2 lít xăng đổ vào can để dự phòng xe hết xăng mà không mua được", anh Lê Minh Hiếu (ngụ quận 5) nói.

Anh Kiệt, ngụ ở Tân Bình, tự bơm gần 60 lít dầu diesel cho chiếc xe của mình, với hóa đơn hơn 1.320.000 đồng, cho hay: "Xăng tăng, dầu cũng tăng. Tôi tranh thủ đánh xe đi đổ đầy bình để tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó".