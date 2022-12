Mưa tuyết thu hút nhiều du khách đến với Khu Du lịch Quốc gia Sa Pa

Một "mẫu nhí" thu hút ống kính của phóng viên ảnh. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tràn xuống, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, ngày và đêm 29/12, tỉnh có mưa, mưa rào đều khắp và dông rải rác. Một số nơi có mưa lớn dữ dội trái mùa. Nền nhiệt giảm sâu nhanh chóng. Vùng thấp chuyển rét đậm. Vùng núi rét hại đến rét hại nặng. Đặc biệt, tại núi Fansipan, sáng sớm và chiều 29/12 hai trận mưa tuyết kéo dài tiếp tục xảy ra. Lớp tuyết đọng lại dày đặc phủ trắng núi rừng.



Hồi 7 giờ ngày 29/12, Trạm Khí tượng thành phố Lào Cai quan trắc được nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 12,8 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) 12,4 độ C; vùng núi Bắc Hà 7,5 độ C; thị xã Sa Pa thấp nhất 4,3 độ C.



Không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống Lào Cai, sau có cường độ ổn định. Các địa phương có mưa, mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ giảm thấp thêm. Đêm 29/12, vùng thấp giảm xuống 10-12 độC, vùng núi dao động từ 5-7 độ C, thị xã Sa Pa giảm tới 2-4 độ C. Các khu vực vùng núi cao cần tiếp tục đề phòng băng giá, mưa tuyết xuất hiện gây hại.

Hồng Ninh